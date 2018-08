Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezoekt vispekelbedrijf in erg ongewone outfit KVDS

09 augustus 2018

06u42 0 Hij verschijnt doorgaans in donkere pakken, een beetje oversized en met communistische snit, maar voor een bezoek aan een vispekelbedrijf in de westelijke provincie Hwanghae-namdo was de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heel anders uitgedost dan we van hem gewoon zijn.

Toen hij breed lachend aankwam bij het vispekelbedrijf van Kumsan Pho droeg hij een los wit shirt dat bovenaan openstond en een beige zomerhoed. Ook zijn echtgenote Ri Sol-ju was erbij. Zij droeg het jasje dat bij zijn pak hoorde over haar arm.

Propagandadoeleinden

De beelden werden gisteren vrijgegeven door het Korean Central News Agency (KCNA), een persbureau dat eigendom is van de staat en dat Kim gebruikt voor propagandadoeleinden. Zich laten fotograferen tussen voedsel zou wel eens een poging kunnen zijn om verslagen tegen te spreken die zeggen dat er een voedseltekort is in zijn land. Volgens een rapport van de Verenigde Naties (VN) van vorig jaar zou maar liefst 70 procent van de Noord-Koreanen het moeilijk hebben om genoeg te eten te vinden.





“Hij (Kim Jong-un, red.) zei dat het noodzakelijk is om de rijkdommen uit de Gele Zee maximaal te gebruiken”, aldus KCNA over het bezoek. “En om gepekelde vis van verschillende vissoorten te produceren en die te verdelen aan de inwoners van de hoofdstad en het gebied aan de westkust van Noord-Korea.”