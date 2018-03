Noord-Koreaanse ex-gezant VS wil positief signaal voor top: "Laat drie Amerikaanse gevangenen vrij"

16 maart 2018

Bron: ANP

De voormalig gezant voor Noord-Korea van de VS, Joseph Yun, heeft het regime in Noord-Korea opgeroepen een positief signaal af te geven door drie Amerikaanse gevangenen vrij te laten in de aanloop naar de top tussen het land en de VS. Dat heeft Yun, die vorige maand plotseling met pensioen ging, gezegd in een interview met CNN.