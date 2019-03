Noord-Koreaanse documentaire over top met Kim Jong-un en Trump zwijgt mislukking dood ttr

Bron: belga 0 De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft een documentaire uitgezonden over het recente bezoek van Kim Jong-un aan Vietnam, waarin niet wordt vermeld dat de onderhandelingen met de Amerikaanse president Donald Trump er op een sisser afliepen. Dat meldt het Amerikaanse persagentschap Associated Press.

De documentaire werd gisteren uitgezonden, de dag dat het nieuws bekend raakte dat Amerikaanse experts vermoeden dat Noord-Korea zijn raketlanceersite in Sohae weer aan het heropbouwen is. Documentaires zijn een typisch propagandamiddel in Noord-Korea, waarin leider Kim Jong-un sterk verheerlijkt wordt.

Deze documentaire noemde de samenkomst van Kim en Trump in Hanoi "opnieuw een betekenisvolle gebeurtenis over de kwestie van de wereldvrede". Er komt een citaat in van Kim die zegt dat Noord-Korea en de VS hun decennialange confrontatie en vijandigheid moeten beëindigen. De documentaire vermeldt echter niet dat de top vroegtijdig ten einde kwam, zonder een akkoord over de denuclearisering van Noord-Korea.

Sommige waarnemers zien hierin een teken dat Noord-Korea de onderhandelingen hoopt verder te zetten. Het doodzwijgen van de mislukking zou dan weer moeten voorkomen dat Kims diplomatieke mislukking zijn positie zou verzwakken.