Noord-Koreaanse buitenlandminister ontvangen door Zweedse premier

16 maart 2018

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho heeft in Stockholm gesprekken gevoerd met de Zweedse premier Stefan Lofven. Ri is in Zweden voor een zeldzaam tweedaags bezoek. Zweden had al herhaaldelijk aangeboden te willen bemiddelen tussen de VS en Noord-Korea.