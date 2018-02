Zus van leider Kim Jong-un in Zuid-Korea voor Olympische Winterspelen LG

09 februari 2018

13u36

Bron: AP 0

De jongere zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is samen met de hoogste regeringsdelegatie aangekomen in Zuid-Korea. Zij zullen de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang bijwonen. Het is de eerste keer dat een lid van de familie Kim - die nu al drie generaties Noord-Korea leidt- naar het Zuiden komt.