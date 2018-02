Zuid-Koreanen protesteren tegen deelname Noord-Korea aan Winterspelen: demonstranten verscheuren foto's van Kim Jong-un IVI

09 februari 2018

13u36

Bron: AP 1

De Winterspelen zijn vandaag officieel van start gaan in Seoel, Zuid-Korea. Ook Noord-Korea zal deelnemen aan de Spelen én heeft een delegatie artiesten gestuurd voor optredens. Over het algemeen wordt de deelname van het afgesloten land als een stap in de goede richting gezien, maar niet iedereen is het daarmee eens. Gisteren en vandaag hebben tientallen demonstranten verzameld voor de stadium om te protesteren.