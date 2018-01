Zuid-Koreaanse president Moon staat open voor een betere relatie met Noord-Korea IB

Bron: ANP 0 EPA De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in tijdens de eerste kabinetsbijeenkomst van het jaar in het Blauwe Huis in Seoul. Noord-Korea De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in staat open voor een betere relatie met Noord-Korea, maar wel pas als het communistische land begint met het stopzetten van zijn kernprogramma. Dat zei Moon vandaag, een dag nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toenadering zocht tot het zuiden.

Hoewel Kim Jong-un benadrukte dat het van belang is om de spanningen in de regio terug te dringen, kondigde hij aan dat het land zich het huidige jaar zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten "voor inzetbaarheid".

Vreedzame omgeving

De Noord-Koreaanse leider vindt dat zowel Noord- als Zuid-Korea zijn best moet doen om een vreedzame omgeving te scheppen op het Koreaanse schiereiland. Hij overweegt om een delegatie naar de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang in Zuid-Korea te sturen.

Moon zei vandaag nogmaals dat hij ook vindt dat het voor de veiligheid beter is als Noord-Korea meedoet aan de Spelen. Hij riep de betrokken organisaties op om daar werk van te maken.