Zuid-Korea: “Wanhopige behoefte om relatie met Noord-Korea te verbeteren”

Bron: ANP 0 Noord-Korea Er is een “wanhopige behoefte” aan praktische manieren om de betrekkingen met Noord-Korea te verbeteren. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vandaag gezegd tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede in de hoofdstad Seoul. Indien noodzakelijk is hij bereid de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf meerdere keren te ontmoeten.

Moon zei het te betreuren dat er het afgelopen jaar een gebrek aan vooruitgang is in de onderhandelingen. Hij riep op tot nieuwe gesprekken met Pyongyang en beloofde door te gaan met zijn werk om de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea te vergemakkelijken.

“In een tijd van impasse in de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea, en waar we ons zelfs zorgen maken over een stap achteruit in de inter-Koreaanse betrekkingen, hebben we dringend behoefte aan praktische manieren om de samenwerking tussen beide Korea's te verbeteren", zegt de president.

Bekoelde verhoudingen

Na een aanvankelijke toenadering tussen de VS en Noord-Korea - de leiders troffen elkaar in 2018 in Singapore, waar ze vage afspraken maakten over de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland - zijn de verhoudingen vorig jaar zeer bekoeld, tot frustratie van Noord-Korea. Dat wil verlichting van de zware internationale sancties waar het onder gebukt gaat en had de VS tot het eind van het jaar gegeven om met concessies te komen.

Ook de samenwerkingsprojecten tussen Noord- en Zuid-Korea zijn tot stilstand gekomen door de internationale sancties. Noord-Korea reageert niet op handreikingen uit Seoul. Tijdens de jaarwisseling zei Kim dat hij van plan is om de nucleaire programma’s verder te ontwikkelen en een “nieuw strategisch wapen” te introduceren.

