Zuid-Korea: "Verenigde Staten moet een escalatie vermijden" ib

03u31

Bron: Belga 0 AFP De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-Wha riep in Washington de Amerikanen op de situatie met Noord-Korea niet te laten escaleren. Noord-Korea De Verenigde Staten zouden niet moeten ingaan op eventuele "provocaties" van Noord-Korea om een "escalatie te vermijden". Dat zegt de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-Wha vandaag in Washington.

Nu de beschuldigingen, verwijten en bedreigingen tussen Pyongyang en Washington heen en weer vliegen, vraagt Zuid-Korea aan de VS om niet langer in te gaan op de Noord-Koreaanse provocaties. "Het is niet onwaarschijnlijk dat Noord-Korea nieuwe provocaties zal uiten", zegt de Zuid-Koreaanse buitenlandminister. "Daarom is het voor zowel Zuid-Korea als de VS noodzakelijk om een verdere escalatie te vermijden omdat toevallige militaire confrontaties snel tot erger kunnen leiden", zei Kang tijdens een lezing voor het Center for Strategic and International Studies. "Er mag geen nieuwe oorlog komen."

Lees ook Trump breidt nieuw inreisverbod uit met Noord-Korea en Venezuela

Kernwapens

De minister erkende dat het regime in Pyongyang "sneller dan verwacht" stappen heeft gezet in de ontwikkeling van kernwapens. "Pyongyang komt dichter bij de vooropgestelde doelstelling" om ballistische raketten te hebben die de VS kunnen bereiken", waarschuwde de Zuid-Koreaanse.

"Stoppen met provoceren"

Maar de Noord-Koreaanse houding moet veranderen, zegt ze, "en de eerste stap is stoppen met te provoceren". Daarom wil ze het regime van Kim Jong-un "maximaal" onder druk zetten met "diplomatieke middelen" om Noord-Korea opnieuw rond de onderhandelingstafel te krijgen en kernwapens voor eens en altijd van het Koreaanse schiereiland te bannen.