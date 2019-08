Zuid-Korea: “Noord-Korea vuurt twee onbekende projectielen af” IB

16 augustus 2019

02u33

Bron: Belga, Reuters 0 Noord-Korea Noord-Korea heeft vandaag twee "niet geïdentificeerde projectielen" gelanceerd van op een site aan de oostkust van het land. Dat bericht het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten kwamen de projectielen terecht in de Japanse Zee en werden ze afgevuurd in Tongchon in de oostelijke provincie Kangwon.

Sinds eind juli testte Noord-Korea al vijf raketten. Volgens Pyongyang zijn de testen een "waarschuwing" aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden in Zuid-Korea.

Verschillende VN-resoluties verbieden Noord-Korea om raketten te lanceren, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen korte, middellange of lange afstand.