Zuid-Korea arresteert gedeserteerde Noord-Koreaanse soldaat aan grens kv lh

01 augustus 2019

02u57

Bron: ANP, Belga 0 Noord-Korea De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een Noord-Koreaan vastgezet, die via de aan weerskanten streng bewaakte gedemilitariseerde zone (DMZ) de grens was overgestoken. Het zou gaan om een afvallige soldaat.

De vier kilometer brede zone niemandsland loopt langs de lijn waar de Koreaanse Oorlog eindigde in een wapenstilstand. Het grensgebied is bezaaid met hekken, landmijnen en wachtposten. Het gebeurt zelden dat iemand de grens van Noord- naar Zuid-Korea via de DMZ levend weet over te steken. De man, wiens identiteit niet is vrijgegeven, is de door het Zuid-Koreaanse leger in hechtenis genomen.

“De man is een soldaat en hij verklaarde dat hij wilde overlopen naar het zuiden”, verklaarde een officier aan het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Maandag werden nog drie Noord-Koreaanse vissers teruggestuurd, die via zee de grens waren gepasseerd. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten wilden de vissers vluchten naar het zuiden, maar veranderden ze later van mening en wilden ze alsnog terugkeren naar Noord-Korea.

Sinds het einde van de Koreaanse oorlog (1950-1953) zijn volgens officiële cijfers van Seoel meer dan 30.000 Noord-Koreanen de grens overgestoken. Het valt niet vaak voor dat mensen dat doen in de gedemilitariseerde zone. De meesten die willen vluchten, doen dat via China.