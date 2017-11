Zo blij als een kind: Kim Jong-un dolgelukkig na raketlancering IVI

Bron: The Independent, AP 0 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Noord-Korea Noord-Korea heeft foto’s vrijgegeven van leider Kim Jong-un tijdens de lancering van de ballistische raket gisterenochtend (plaatselijke tijd) . Op de beelden is een duidelijk tevreden Kim te zien.

Over de hele wereld hebben leiders de nieuwste rakettest van Noord-Korea veroordeeld, maar in het land zelf wordt de lancering gevierd. Volgens Noord-Korea hebben ze een raket getest die “het hele vasteland van de Verenigde Staten kan treffen”.

“De rakettest is een doorbraak en toont de uitgebreide militaire mogelijkheden van Noord-Korea”, zo citeert de staatszender Kim Jong-un. Nog volgens de staatszender is de raket van gisteren “veel krachtiger dan vorige raketten” en heeft het de mogelijkheid een “supergrote, zware kernkop te dragen”. De Noord-Koreaanse leider is alvast “trots op de nucleaire kracht van zijn land”.

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un inspecteerde de raket ook voor de lancering.