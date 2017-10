Zijn zus Kim Yo-jong: "Brein achter imago Noord-Koreaanse dictator" JV

Bron: The Guardian 3 REUTERS Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft duidelijk vertrouwen in zijn jongere zus, Kim Yo-jong. Dat blijkt uit haar recente promotie tot plaatsvervangend lid van het invloedrijke politburo. Kim Yo-jong zou naar verluidt ook het brein zijn achter het uitgekiende imago van haar broer, zo schrijft The Guardian.

Kim Yo-jong is vier jaar jonger dan Kim Jong-un, al staan hun beider geboortedata niet vast. Ze zou eind de 20 zijn, of, volgens anderen, dertig. Ze ging vermoedelijk eind jaren 90 naar dezelfde dure kostschool als die van haar broer in het Zwitserse Bern. Daarna studeerde ze computerwetenschappen in Pyongyang. Verder is er niet veel bekend over haar. Ze zou getrouwd begin 2015 zijn met Choe Song, zoon van de ondervoorzitter van de Koreaanse Arbeiderspartij, en dat jaar in mei bevallen zijn. Haar schoonvader kreeg overigens ook dit weekend promotie en zit nu mee in de machtige militaire commissie van de partij.

Broer en zus tijdens een rondleiding met een legereenheid in 2015.

Vanaf 2007 kreeg ze een kleine rol toebedeeld in de regeringspartij. Ze was betrokken bij de voorbereidingen om haar broer mee in het zadel te hijsen om hun vader op te volgen. Die had in 2008 twee beroertes gekregen. Tot 2010 verscheen ze nauwelijks in het openbaar. Daarna werd ze vaker gezien in het gezelschap van haar vader, Kim Jong-il. Samen met haar broer rouwde ze ook publiek toen hun vader in december 2011 overleed.

De Noord-Koreaanse staatsmedia maakten pas officieel melding van haar toen ze in maart 2014 tijdens verkiezingen aan de zijde van Kim Jong-un opdook. Het gerucht gaat zelfs dat ze even de leiding over het regime had tijdens Kim Jong-uns langere afwezigheid in de herfst van 2014. De dictator zou toen gekampt hebben met gezondheidsproblemen.

Dennis Rodman, dikke vriendjes met Kim Jong-un.

Kim Yo-jong staat sinds haar promotie zaterdag nu als enige vrouw in de schijnwerpers van het Noord-Koreaanse openbare leven, weliswaar naast de echtgenote van haar broer, Ri Sol-ju. Na haar aanstelling als onderdirecteur van het departement 'propaganda en onrust' eind 2014, verzorgde Kim Yo-jong de personencultus van haar broer. Ze liet hem overkomen, aldus The Guardian, "als een welwillende, toegankelijke leider, gemodelleerd naar zijn grootvader en stichter van Noord-Korea, Kim Il-sung". Het was ook Kims zus die hem naar pretparken stuurde, naar scholen, en naar de gewone man in de straat. En niet te vergeten: Kim dankt aan haar ook zijn vriendschap met de voormalige NBA-ster, Dennis Rodman.

Kim Jong-nam, halfbroer van de dictator, werd op de luchthaven van Kuala Lumpur vermoord.

Nochtans zijn familiebanden op zich niet voldoende voor een geslaagde carrière in Noord-Korea, en zelfs niet om gewoon in leven te blijven. Zo liet Kim Jong-un in 2013 zijn eigen oom executeren en zat hij, naar alle waarschijnlijkheid, ook achter de moord op zijn halfbroer, Kim Jong-nam, op de luchthaven van Kuala Lumpur in februari van dit jaar.

Met zijn zus heeft Kim Jong-un dus een betere band. Ze hebben ook beiden dezelfde moeder, Ko Young-hee, een danseres van Japanse afkomst. Kim Yo-jong vervangt de tante van de 'grote leider', die nog deel uitmaakte van de entourage van Kims vader. Volgens sommige experts wil Kim Jong-un volledig breken met het personeel dat zijn vader, Kim Jong-il, omringde. Yo-jong staat in de VS op een zwarte lijst wegens "ernstige schendingen van de mensenrechten".

AP