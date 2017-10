Ze was maanden 'vermist' maar dook gisteren opnieuw op: de vrouw van Kim Jong-un FT

In oktober 2012 schreef deze krant: 'Vrouw van Kim Jong-un vermist', in oktober vorig jaar opnieuw: 'Vrouw van Kim Jong-un al zeven maanden niet meer gezien'. De Noord-Koreaanse leider laat zijn echtgenote het liefst thuis, tot gisteren. Mevrouw Jong-un dook plots weer op aan de zijde van haar man.

Kim Jong-Un trok samen met zijn zus en echtgenote naar een bedrijf waar cosmetica wordt gemaakt. Over het bezoek werd door het Noord-Koreaanse persagentschap nauwelijks met een woord gerept. Het buitenland kijkt vooral naar de twee vrouwen die hij meebracht. Ri Sol-ju en Uns zus zijn ontegensprekelijk de machtigste vrouwen van Noord-Korea, maar verschijnen nauwelijks in het openbaar.

Sommige bronnen beweren dat Ri intussen moeder is geworden van een derde kind, maar dat nieuws is nog altijd niet bevestigd. Kims vrouw zou zelfs al bevallen zijn in februari van dit jaar. Dat verklaart misschien waarom ze een tijdlang van de radar verdween. Toen Ri in 2010 en 2013 haar overige twee kinderen op de wereld zette, was ze ook maandenlang nergens te bespeuren.

Ri en Kim zouden in 2009 in het huwelijksbootje gestapt zijn. De vrouw is volgens Zuid-Koreaanse media in 1989 geboren en zou zangeres geweest zijn van een popgroep. Kim Jong-un liet zijn oog op haar vallen tijdens een optreden.

Het stel heeft nu dus drie kinderen, maar het is nog altijd niet geweten hoe die heten en welk geslacht ze hebben. Het tweede kind zou wel een meisje zijn. Voormalig NBA-basketbalster Dennis Rodman verklaarde dat in 2013 na een bezoek aan Noord-Korea.

Photo News Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol-Ju (uiterst rechts) brachten dit weekend een bezoek aan een Noord-Koreaans cosmeticabedrijf.

