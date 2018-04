Washington bevestigt gesprekken met Pyongyang ter voorbereiding van top tussen Kim Jong-un en Donald Trump KVDS

11 april 2018

09u57

Bron: Belga 0 Noord-Korea De Amerikaanse overheid overlegt met Noord-Korea om een top tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken officieel bevestigd.

"Ik kan alleen zeggen dat de regering van de Verenigde Staten gesprekken heeft aangeknoopt met Noord-Korea over een toekomstige ontmoeting", aldus woordvoerster van de Amerikaanse diplomatie Heather Nauert. "Ik kan niet zeggen wie precies betrokken is, maar het is een groot proces waarbij verscheidene agentschappen van de administratie aan bod komen."

Anoniem

Een anonieme Amerikaanse functionaris had eerder al gemeld dat Pyongyang rechtstreeks aan de VS had gemeld bereid te zijn tot gesprekken over een "denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland". Nu bevestigt de Amerikaanse administratie voor het eerst dat er directe contacten zijn, sinds de aankondiging dat zo'n top zal plaatsvinden. Noord-Korea stelde - via Zuid-Korea - zo'n ontmoeting voor in maart. De Amerikaanse president aanvaardde die meteen.

De top zou aanvankelijk voor eind mei plaatsvinden, maar maandag zei Trump dat hij de Noord-Koreaanse leider "in mei of begin juni" zou ontmoeten.

Kim Jong-un had eerder voor het eerst officieel over een "dialoog" met de Verenigde Staten gesproken, zo berichtte het Noord-Koreaanse officiële agentschap KCNA gisteren, zonder weliswaar de naam van Trump te noemen.