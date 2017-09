Waarom draagt de Grote Leider zo'n grote broeken? Twitter meent het te weten Bewerkt door Eric Belsack

15u37

Noord-Korea Temidden van de steeds meer escalerende oorlogstaal van Kim Jong-un, hebben we een ander aspect van de Noord-Koreaanse dictator uit het oog verloren. Met name zijn broek.

Maar geen nood: Alistair Coleman en andere twitteraars houden dit voor ons in de gaten. Door hun omvang zien die pantalons van de alleenheerser er alvast dreigend uit. Sommigen zien er zelfs een schuilplaats in voor de Noord-Koreaanse langeafstandsraketten en bijhorend nucleair tuig. Dit inspireerde een twitteraar tot een filmpje waarbij Kim Jong-un met zijn opblaasbare broek vervaarlijk boven de zo gevreesde rode knop zweeft.



Op gezette tijden legt de Grote Leider Met De Nog Grotere Broek allerhande bezoeken af in zijn geliefde Noord-Korea. Als hij weer eens gespot werd in een supermarkt, lokte dit op Twitter de bedenking uit dat zijn pantalon handig is om gestolen winkelwaar in weg te moffelen.



De broek van Kim Jong-un wordt voorts als modieus bestempeld. Maar dan wel in de jaren 70 van de vorige eeuw.



Maar ontdek vooral zelf hoe Twitter Kim Jong-un als vestimentaire trendsetter bekijkt. En dan hebben we het nog niet gehad over zijn kapsel.

Final inflation tests for the new Kim Jong Balluun pic.twitter.com/JJOKAJLh0K HappyToast ¿(@ IamHappyToast) link

Also pictured: A man who appears terrified to be taller than his local dictator. pic.twitter.com/aPccOkTQor Alistair Coleman(@ alistaircoleman) link

Kim Jong Un Trouser Watch: SUPERB TROUSERS pic.twitter.com/Q9ACPa69PE Alistair Coleman(@ alistaircoleman) link

Someone should Kim Jong Un say that flared trousers were modern in the 70s. pic.twitter.com/7DoV3XKrNB Onlinemagazin(@ OnlineMagazin) link

Kim Jong Un trouser update: No walking stick, but a return to the very, very roomy trousers pic.twitter.com/FTVAUe65i0 Alistair Coleman(@ alistaircoleman) link

Today, Kim Jong Un and his surprisingly roomy trousers is mostly looking at goats pic.twitter.com/AibOCcVIc3 Alistair Coleman(@ alistaircoleman) link

I nearly forgot the Kim Jong Un trouser report: Trousers still VERY ROOMY pic.twitter.com/h4Kia9FaXP Alistair Coleman(@ alistaircoleman) link

Kim Jong Un trouser update: Quite unremittingly roomy, just right for a spot of shoplifting for more roomy trousers pic.twitter.com/y3lurRZkVo Alistair Coleman(@ alistaircoleman) link