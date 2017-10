VS willen voor het eerst sinds Koude Oorlog hun kernbommenwerpers op scherp zetten, Groot-Brittannië sluit aanval op Noord-Korea niet uit Luc Beernaert

15u03

Bron: Reuters, AFP, The Independent 5 reuters De Koreaanse leider Kim Jong-un stuurde een brief naar westerse landen waarin hij hen oproept beducht te zijn voor "de gruwelijke en roekeloze" Trump-administratie. Noord-Korea Voor het eerst sinds de Koude Oorlog plannen de Verenigde Staten hun kernbommenwerpers 24 uur op 24 op scherp te zetten om zo te allen tijde paraat te staan voor een aanval op Noord-Korea. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson van zijn kant heeft in een toespraak Britse deelname aan Amerikaanse militaire actie tegen Noord-Korea niet uitgesloten. In een open brief aan het Westen waarschuwt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vandaag dat zijn land nu "een volwaardige kernmacht" is en roept hij op om "bijzonder waakzaam" te zijn tegenover de "gruwelijke en roekeloze" regering van Trump.

De stafchef van de luchtmacht heeft verklaard dat de VS zich klaarmaken om hun kernbommenwerpers voor het eerst sinds de Koude Oorlog de klok rond vertrekkensklaar te houden. Door de oplopende spanningen met Noord-Korea kan een vloot met kernwapens uitgeruste B-52's binnenkort klaargezet worden om binnen een dag op te kunnen stijgen. Generaal David Goldfein, stafchef van de Amerikaanse luchtmacht, verklaarde dat de militaire leiders van de VS worden gedwongen "zich aan te passen aan de realiteit van de situatie waarin we zijn terechtgekomen". "De wereld is een gevaarlijke plek en er zijn lui die openlijk praten over het gebruik van kernwapens", verklaarde hij aan Defense One, de nieuwswebsite voor nationale veiligheid in de VS.

Voorbereidingen aan de gang

Goldfein stelde dat het bevel om de kernbommenwerpers op scherp te stellen nog niet gegeven is, maar dat de voorbereidingen daarvoor aan de gang zijn. "Dit is de volgende stap in onze voorbereiding", zei hij. Momenteel worden renovaties uitgevoerd op de luchtmachtbasis in Barksdale, Louisiana, thuishaven van de Amerikaanse nucleaire luchtmacht. Er worden bedden geïnstalleerd voor meer dan 100 bemanningsleden, voldoende om bommenwerpers te bemannen op negen startbanen.

Op de luchtmachtbasis in Barksdale worden bedden geïnstalleerd voor meer dan 100 bemanningsleden. Voldoende om bommenwerpers te bemannen op negen startbanen

Gisteren verklaarde president Donald Trump nog dat de VS "op alles voorbereid zijn" in de kernwapencrisis met Noord-Korea. "We zullen zien wat er gebeurt. We zijn heel goed voorbereid, dat kan je niet geloven", zei hij tegenover Fox News. Vorige week dreigde Noord-Korea ermee een "onvoorstelbare" aanval te lanceren op de VS en beschuldigde het de regering Trump en zijn Zuid-Koreaanse "pop" ervan "te allen prijze een oorlog op het Koreaanse schiereiland te willen aansteken".

Boris Johnson: "Militaire actie moet optie blijven"

Intussen weigert de Britse buitenlandminister Boris Johnson een 'preventieve' militaire aanval op Noord-Korea uit te sluiten. Johnson verklaarde dat de optie van militaire actie tegen het geïsoleerde land op tafel moet blijven. Hij acht het "de plicht van president Donald Trump" om de mogelijkheid van een preventieve aanval op het regime van Kim Jong-un te behouden. Toen hem werd gevraagd of Groot-Brittannië dergelijke aanval zou steunen, benadrukte hij dat hij de voorkeur geeft aan de door China geleide onderhandelingen. Militaire deelname aan dergelijke aanval sloot hij echter niet uit.

AFP Brits buitenlandminister Boris Johnson wil de mogelijkheid van militair ingrijpen op tafel houden.

"Niemand wil een militaire oplossing voor het probleem", zei hij in een toespraak tegenover de denktank Chatham House. "Maar Kim en de hele wereld moeten begrijpen dat wanneer de president van de VS tegenover een regime staat dat wordt geleid door een man die er niet enkel mee dreigt New York tot asse te herleiden maar ook op het punt staat de macht te verwerven om dat dreigement uit te voeren, de president van de VS de absolute plicht heeft elke optie voor te bereiden teneinde niet enkel het Amerikaanse volk te beschermen maar iedereen die bescherming geniet onder de Amerikaanse nucleaire paraplu".



"Ik hoop dat Kim dit in overweging neemt: als hij de VS wil onder druk zetten om zich volledig terug te trekken uit oostelijke Azië, zou hij met zijn huidige koers wel eens het tegengestelde effect kunnen bereiken".

Ik hoop dat Kim dit in overweging neemt: als hij de VS wil onder druk zetten om zich volledig terug te trekken uit oostelijke Azië, zou hij met zijn huidige koers wel eens het tegengestelde effect kunnen bereiken Brits buitenlandminister Boris Johnson

"Wees beducht voor gruwelijke Trump"

Ook Noord-Korea zelf laat zich niet onbetuigd in de oplopende spanningen. Het land stuurde voor het eerst ooit een open brief aan het Westen waarin het regime van Kim Jong-un westerse landen oproept "uiterst beducht" te zijn voor de "gruwelijke en roekeloze" regering Trump. In de brief wordt ook aangekondigd dat Noord-Korea nu een "volwaardige kernmacht" is. Aangenomen wordt dat de brief, geschreven door het Comité voor Buitenlandse Zaken, heimelijk naar een aantal westerse landen is gestuurd. Het was de Australische buitenlandminister Julie Bishop die de brief openbaar maakte. Zij ontving de brief via de Australische ambassade in Indonesië, die hem toegestuurd kreeg via het Noord-Koreaanse consulaat in Jakarta. Dat meldt de Sydney Morning Herald. De auteur en de afleveringswijze zijn ongebruikelijk. Aan het Westen gerichte communiqués publiceert Noord-Korea gewoonlijk via het staatsagentschap KCNA.

De brief, gericht aan "de parlementen van verschillende landen", veroordeelt de uitspraken van Donald Trump voor de Verenigde Naties, waar hij stelde dat de VS Noord-Korea "volledig kan vernietigen".



"Als Trump denkt dat hij de DPRK (Democratic People's Republic of Korea, zoals Noord-Korea intern wordt genoemd, red.), een kernmacht, op de knieën kan dwingen door met een kernoorlog te dreigen, wordt dat een grove misrekening en een uiting van onwetendheid", zo stelt de brief.



"De DPRK is een volwaardige kernmacht met een sterk nucleair arsenaal en verschillende middelen om kernwapens te transporteren dat we zelf ontwikkelden. De echte vijand van nucleaire macht is een kernoorlog zelf. Het Comité van Buitenlandse Zaken grijpt deze kans om haar geloof uit te drukken dat verschillende landen die houden van onafhankelijkheid, vrede en gerechtigheid zullen begrijpen dat de mensheid naar internationale gerechtigheid en vrede streeft en dat zullen doen met een scherpe waakzaamheid voor de gruwelijke en roekeloze Trump-administratie die de wereld richting een vreselijke kernramp stuurt".

Als Trump denkt dat hij de DPRK, een kernmacht, op de knieën kan dwingen door met een kernoorlog te dreigen, wordt dat een grove misrekening en een uiting van onwetendheid Uit brief van Noord-Korea aan westerse landen

ap Australisch buitenlandminister Julie Bishop schikt de das van haar Britse ambtgenoot Boris Johnson.

"Teken dat strategie werkt"

Australisch buitenlandminister Bishop ziet in de open brief een teken "dat de collectieve strategie van bondgenoten om de druk op Noord-Korea op te drijven met diplomatieke en economische sancties vruchten afwerpt". Ze noemt de brief "een wanhopige poging om verdeeldheid te zaaien binnen de internationale gemeenschap" en de brief toont volgens haar aan dat Noord-Korea zich geïsoleerd voelt.



De VS vormen de ruggengraat van de alliantie van landen die zich zwaar zorgen maken over Noord-Korea, waaronder Zuid-Korea, Japan, Groot-Brittannië en Australië. Maar zelfs China en Rusland, traditioneel bondgenoten van Noord-Korea, zitten de jongste maanden steeds zwaarder verveeld met het land. De herhaalde rakettesten, in weerwil van internationale verdragen, doet de spanning wereldwijd toenemen. Vorige maand verleende China nog steun aan de VN-sancties tegen Noord-Korea.