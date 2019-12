VS tegen versoepeling sancties Noord-Korea IB

17 december 2019

03u35

Bron: ANP 0 Noord-Korea Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het niet het juiste moment om de sancties die zijn opgelegd aan Noord-Korea te verlichten.

Volgens de VS moet de VN-Veiligheidsraad het verlichten van de sancties niet in overweging nemen, "omdat Noord-Korea dreigt met steeds grotere provocaties en weigert om over denuclearisatie te spreken".

China en Rusland hadden de VN-Veiligheidsraad maandag voorgesteld om een aantal sancties op te heffen. Het gaat om sancties die Noord-Korea verbieden om standbeelden, vis en schaaldieren en textiel te exporteren.

De buurlanden van Noord-Korea willen zo de "levens van de burgers in het land verbeteren". Daarnaast hopen ze dat de band tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea snel verbetert en weer met elkaar in gesprek gaan.