Vrouwen ontkennen moord op halfbroer Kim Jong-un: "We dachten dat we aan tv-show meededen" Redactie

05u46

Bron: AP 0 AFP De Vietnamese Doan Thi Huong (links), een van de verdachten van de moord op Kim Jong-nam. Noord-Korea De twee vrouwen die terechtstaan voor de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un hebben voor de rechtbank in Maleisië verklaard onschuldig te zijn.

De vrouwen, Siti Aisyah (25) uit Indonesië en de Vietnamese Doan Thi Huong (28) worden ervan beschuldigd Kim Jong-nam op 13 februari van dit jaar op het vliegveld van Kuala Lumpur te hebben vergiftigd met zenuwgas. Binnen 20 minuten na de aanval overleed de 45-jarige Jong-nam. De vrouwen riskeren de doodstraf.

AP Kim Jong-Nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un, stierf binnen twintig minuten nadat hij het zenuwgas op zijn gezicht kreeg gesmeerd.

Tv-programma

Volgens de vrouwen, nog de enige twee overgebleven verdachten in de geruchtmakende moordzaak, waren ze in de veronderstelling dat ze deelnamen aan een onschuldig televisieprogramma met een verborgen camera. Diverse andere verdachten in de zaak wisten op de dag van de moord het land te ontvluchten of kregen later een vrijgeleide wegens een diplomatieke deal met Pyongyang.

AFP De Indonesische verdachte Siti Aisyah.

Zuid-Koreaanse veiligheidsdiensten beweren dat Noord-Korea opdracht heeft gegeven voor de moord. De moord zou deel uitmaken van een langetermijnplan van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om zijn halfboer, die hij zelf nooit heeft ontmoet, om het leven te brengen. Noord-Korea ontkent elke betrokkenheid. Kim Jong-nam was kritisch ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime en leefde in ballingschap.







Doodstraf

Volgens de advocaten van de verdachten, die zijn ingehuurd door de Vietnamese en Indonesische regering, zijn de vrouwen erin geluisd. Hen staat de doodstraf te wachten als ze worden veroordeeld.