VN: “Noord-Korea zet zijn kernwapenprogramma gewoon voort” ADN

06 september 2019

14u22

Bron: Belga 0 Noord-Korea Noord-Korea zet zijn programma voor nucleaire bewapening voort en onttrekt zich tegelijk aan de sancties. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat verschijnt na een recente reeks Noord-Koreaanse rakettesten die door de Amerikaanse president Donald Trump geminimaliseerd werden.

Het Noord-Koreaanse bewind had in 2018 een moratorium ingesteld op nucleaire testen en op het afvuren van raketten voor de lange afstand. Het had ook de sluiting van de testsite Punggye-ri aangekondigd. Maar volgens het rapport dat de VN vandaag bekendmaken, is Pyongyang niet gestopt met de ontwikkeling van kernkoppen.

"Het nucleaire programma van de Democratische Volksrepubliek Korea gaat verder, ook zonder atoomproeven en ondanks de sluiting van de nucleaire testsite Punggye-ri", zegt een groep van VN-deskundigen in het rapport, dat over de periode van februari tot augustus gaat.



Noord-Korea blijft volgens dezelfde bron het complex voor uraniumverrijking van Yongbyon exploiteren. De toekomst van het complex was een van de geschilpunten op de tweede bijeenkomst van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un met Donald Trump, die in februari in Hanoi op een mislukking uitliep. De bilaterale onderhandelingen tussen Washington en Pyongyang zitten sindsdien in een impasse.