VN: mensenrechtensituatie in Noord-Korea niet veranderd sinds topontmoeting met Trump

24 oktober 2018

03u31

Sinds de topontmoeting tussen VS-president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in juni is er in Noord-Korea volgens de Verenigde Naties geen verbetering merkbaar van de mensenrechtensituatie.

De toestand is niet substantieel veranderd in het land. Dat zegt speciaal VN-gezant Tomas Ojea Quintana vandaag in New York.

Hij eiste dat het thema bij nieuwe gesprekken op de agenda komt. "Ja voor vrede, maar vrede moet ook gebaseerd zijn op het naleven van fundamentele vrijheden en mensenrechten", zegt hij. Ojea Quintana krijgt momenteel geen toegang tot Noord-Korea. Zijn bevindingen zijn dus gebaseerd op interviews met Noord-Koreanen in ballingschap die het land recent ontvlucht zijn.

Volgens Amnesty International zitten in het geïsoleerde land ongeveer 120.000 politieke gevangenen in de cel. De vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de bewegingsvrijheid zijn er sterk beperkt.

