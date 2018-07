VN: "Een op vijf Noord-Koreaanse kinderen is ondervoed" IVI

12 juli 2018

09u42

Bron: The Guardian 2 Noord-Korea Een op de vijf kinderen in Noord-Korea is ondervoed. Dat zegt Mark Lowcock, de ondersecretaris voor Humanitaire Hulp van de Verenigde Naties. Lowcock reist op dit moment door Noord-Korea om aandacht te schenken aan de moeilijke situatie van vele burgers. De VN wil zo'n 95 miljoen euro inzamelen om hulp te bieden aan zes miljoen mensen.

Meer dan de helft van de kinderen in de landelijke gebieden van Noord-Korea hebben volgens Lowcock ook geen toegang te proper water. De VN-topman heeft tijdens zijn eerste dag in het land verschillende plekken bezocht waar gevallen van ondervoeding bij kinderen en gebruik van vervuild water duidelijk waren.

Lowcock heeft ook een ziekenhuis bezocht waar 140 tuberculosepatiënten liggen. In het ziekenhuis is er echter maar medicatie voor 40 patiënten ter beschikking. Volgens Lowcock hebben ziekenhuizen in het hele land een tekort aan medisch materiaal. “Dat betekent dat de meeste ziekenhuizen niet de hulp kunnen bieden die basis zou moeten zijn om te kunnen spreken van een humanitaire situatie."

Er wordt wel - ondanks de sancties tegen Noord-Korea voor de ontwikkeling van kernwapens - regelmatig humanitaire hulp gestuurd naar het land, maar volgens de autoriteiten wordt die hulp vertraagd door beperkingen op de handel. Volgens de VN moet zo'n 95 miljoen euro ingezameld worden om hulp te kunnen bieden aan zes miljoen mensen in het land. Die hulp bestaat uit proper water, gezondheidszorg, hygiëne en voedselzekerheid.