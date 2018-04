VIDEO: Zo zien we Kim Jong-un maar zelden: emotionele leider bezoekt Chinese slachtoffers busongeval IB

24 april 2018

06u40

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is gisteren afgezakt naar de Chinese ambassade in Pyongyang om zijn "bittere droefheid" uit te drukken na het ongeval met een Chinese toeristenbus. Dat meldde het staatspersagentschap KCNA vandaag.

Bij het ongeluk zondagavond in de zuidelijke provincie Hwanghae-pukto kwamen 32 Chinezen en hun vier Noord-Koreaanse begeleiders om, en raakten twee Chinese toeristen zwaargewond.

Kim ontmoette maandagochtend de Chinese ambassadeur, waarna hij een bezoek bracht aan de gewonden in het ziekenhuis, zegt KCNA dinsdag. "Hij verklaarde dat het plotselinge en onverwachte ongeval bij hem een bittere droefheid heeft veroorzaakt en dat zijn gedachten bij de rouwende families zijn, hij kan zijn verdriet niet bedwingen", aldus het staatsmedium, dat zelden over slecht nieuws bericht. De Noord-Koreaanse leider gaf ook te kennen dat zijn "volk het ongeluk als zijn eigen ongeluk beschouwt".

Het bezoek van Kim aan de Chinese ambassade benadrukt het belang dat Pyongyang hecht aan de betrekkingen met China. Het land is de belangrijkste handels- en diplomatieke partner van Noord-Korea. In maart bracht Kim Jong-un - voor het eerst sinds hij in 2011 aan de macht kwam - nog een onaangekondigd bezoek aan Peking waar hij president Xi Jinping ontmoette.