VIDEO. Noord-Korea herdenkt Kim Jong Il

16 februari 2019

12u18

Bron: AP

De Noord-Koreanen herdenken vandaag de 77ste verjaardag van Kim Jong Il. Kim Jong Il overleed in 2011 en was daarvoor 17 jaar aan de macht. Zijn verjaardag is nog altijd een officiële feestdag in Noord-Korea. Zijn zoon, Kim Jong Un bracht tijdens een eredienst een bezoek aan het paleis waar zijn vader begraven ligt.