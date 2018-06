VIDEO. Historische top Trump en Kim Jong-un van start met gulle handdruk IB

12 juni 2018

03u58

Bron: Belga, ANP 3 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump zijn iets na drie uur deze nacht onze tijd in het Capella hotel op het Singaporese eiland Sentosa begonnen aan hun topontmoeting. Zij zullen de komende uren praten over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

Na het handen schudden spraken Trump en Kim kort met de media. Trump zei het volste vertrouwen te hebben dat de gesprekken een "enorm succes worden" en dat hij en Kim "zonder enige twijfel een formidabele relatie gaan opbouwen". Kim zei op zijn beurt via een tolk dat het "geen gemakkelijke weg was naar deze top. Oude praktijken en vooroordelen hebben ons tegengewerkt, maar we hebben ze allemaal overwonnen, en we zijn hier vandaag."

De heren spraken nadien zo'n 45 minuten onder vier ogen met alleen hun tolken erbij. Na die tête-à-tête lieten Trump en Kim zich opnieuw even zien aan de pers tijdens een korte wandeling in het hotel. De twee leiders kwamen lachend en praten samen naar buiten en zwaaiden naar de pers.

"Privéontmoeting very very good"

Trump liet de verzamelde pers weten dat de ontmoeting "very very good" verlopen was en dat we "'het' zullen oplossen door samen te werken". Kim was iets voorzichtiger: hij liet weten dat er nog uitdagingen zijn, maar dat hij voorlopig met Trump wil samenwerken. "We hebben allerlei scepsis en speculaties over deze top overwonnen en ik geloof dat dit goed is voor de vrede", liet Kim via een tolk weten.

Verschillende reporters vroegen aan Kim of hij over zal gaan tot een totale denuclearisatie, maar daar antwoordde de Noord-Koreaanse leider niet op.

"Ontmoeting is sciencefiction voor veel mensen"

Daarnaast vingen verschillende journalisten nog op dat Kim via zijn tolk vlak na zijn eerste ontmoeting met Trump zei dat "veel mensen overal ter wereld zullen denken dat dit niet echt is, dat het uit een sciencefictionfilm komt".

Na de privé-ontmoeting volgden bilaterale gesprekken in aanwezigheid van de topadviseurs van beide leiders, onder wie Trumps buitenlandminister Mike Pompeo en Kims rechterhand Kim Yong-chol.

Denuclearisatie, geen mensenrechten

Bij die gesprekken zou de denuclearisatie van Noord-Korea centraal staan. Dat is ook de voornaamste eis van de Verenigde Staten, die in ruil veiligheidsgaranties aan Noord-Korea kunnen bieden. Gisteren nog verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat de VS niet uitsluiten dat ze hun troepen terugtrekken uit Zuid-Korea, al wilde hij geen details geven. Noord-Korea vraagt op zijn beurt om een einde te maken aan de zware sancties die de internationale gemeenschap het land oplegde na de nucleaire tests en raketlanceringen door Pyongyang.

Wat zeker niet aan bod komt, is de mensenrechtensituatie in Noord-Korea, zo verklaarden bronnen uit het Witte Huis aan NBC News. Nochtans verklaarde Trump eerder dat "geen enkel regime zijn eigen burgers om zo'n ultieme en brutale manier heeft onderdrukt dan het wrede dictatorschap in Noord-Korea".

Wat de uitkomst van de top ook wordt - een einde aan het nucleair programma, een officieel einde aan de Koreaanse oorlog of gewoon een afspraak voor opvolgingsgesprekken - het feit dat de top überhaupt plaatsvindt is een grote overwinning voor zowel Trump als Kim.

De top wordt afgerond met 'een werklunch'. The Straits Times meldde eerder dat Kim om 8 uur onze tijd (14 uur in Singapore) weg wil. Trump vertrekt vijf uur later. Hij spreekt om tien uur onze tijd (16 uur in Singapore) met de pers.

Hartaanval topadviseur

Vlak voor de start van de top twitterde president Trump dat Larry Kudlow, de economische topadviseur van het Witte Huis, een hartaanval had gehad. Kudlow werd in maart gekozen als topadviseur voor de president. Hij verving de eerder opgestapte Gary Cohn.

