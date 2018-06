Video: Dit is wat de Noord-Koreanen te zien kregen over de Kim-Trump ontmoeting Redactie

14 juni 2018

17u26

Bron: AP 0

De Noord-Koreaanse staatstelevisie toonde vandaag voor het eerst een reportage over de grote top in Singapore. Die meeting vond al op dinsdag plaats, maar de staatstelevisie komt pas twee dagen later met de beelden.