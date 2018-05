Van 'Kleine Raketman' tot gerespecteerd diplomaat: “Hoe Kim Jong-un iedereen (en vooral Trump) manipuleert” avh

02 mei 2018

11u24

Bron: MSNBC, news.com.au 6 Noord-Korea Vorig jaar noemde Donald Trump hem nog “Kleine Raketman” en hij werd door vrijwel de hele wereld uitgelachen. Maar in enkele maanden tijd heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn imago volledig omgegooid tot dat van een gerespecteerd diplomaat die ijvert voor vrede. Of hoe een dictator iedereen manipuleert, en dan vooral Trump, waarschuwen analisten.

Na de historische ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un blijft de hamvraag: zal Noord-Korea echt haar kernprogramma opgeven? Dat onderwerp staat ongetwijfeld helemaal bovenaan de agenda van de al even historische ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un over enkele weken. Analisten vrezen dat Jong-un iedereen aan het manipuleren is en vooral perfect inspeelt op de ijdelheid van Trump.

Nobelprijs voor Trump

“President Trump moet de Nobelprijs voor de vrede winnen”, zei de Zuid-Koreaanse president vorige week. Trump is erop gebrand om een doorbraak te verwezenlijken met Noord-Korea, maar terwijl dat enkele maanden nog gepaard ging met stevige taal en spierballengerol, verandert Trump nu het geweer van schouder. Slechts enkele maanden geleden noemde Trump Kim Jong-un nog spottend “Kleine Raketman”, maar ondertussen is hij klaar voor vredesgesprekken.

“Kim Jong-un is opportunistisch en manipulatief. Hij doet gemakkelijke toegevingen in aanloop naar de topontmoeting met Trump”, zegt topanalist Malcolm Davis. “Hij kan het zich permitteren om zijn kernprogramma even on hold te zetten.”

Trumps ijdelheid

“Kim Jong-un speelt in op Trumps ijdelheid”, benadrukt professor John Blaxland, expert in internationale veiligheid. “De vredesgesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea hebben Trumps aandacht aangewakkerd. Hij wil een doorbraak verwezenlijken.”

“Trump weet dat Kim Jong-un slechte kaarten heeft en Kim Jong-un weet dat de dreiging onder Trumps administratie groter is dan onder de vorige Amerikaanse presidenten. Ze allebei op gebrand op een doorbraak”, zegt Blaxland.

Ook voormalig CIA-baas John McLaughlin vreest dat Donald Trump in een val loopt. "Ik ben er zeker van dat Noord-Korea Trump goed heeft bestudeerd. Ze beseffen maar al te goed dat hij graag succes claimt", aldus McLauglin. "De president wordt gemanipuleerd."

Dictator

Analist Sean King, gespecialiseerd in Aziatische politiek, noemt Kim Jong-un “sluw maar kwaadaardig”. Hoewel hij nu bereid lijkt om de strijdbijl te begraven, is en blijft hij een dictator van de zuiverste soort. “Niemand weet waarom hij juist nu de hand reikt aan het westen. En wie het wel weet, praat niet”, aldus King.

Bereikt Trump straks echt een historisch akkoord? Of slaagt Kim Jong-un erin de alliantie tussen de VS en Zuid-Korea te doorbreken?