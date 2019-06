Trump zet voet op Noord-Koreaanse bodem voor ontmoeting met Kim Jong-un IB SPS

30 juni 2019

05u42

Bron: Reuters, ANP, Belga 2 Noord-Korea De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar ontmoet op de grens tussen beide Korea’s. Trump had Kim eerder via Twitter uitgenodigd voor een spontane ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen Zuid- en Noord-Korea. “Gewoon handjes schudden en hallo zeggen”, aldus de Amerikaanse president. Trump zette als Amerikaanse president in functie ook voet op Noord-Koreaanse bodem.

Eerder vandaag waren de Amerikaanse president en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in al aangekomen in de gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen beide Korea’s. Ze bezochten er een bewakingspost in het meest noordelijke deel van de Zuid-Koreaanse kant van de DMZ en keken naar het noorden. Trump sprak er met Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen.

Trump is in Zuid-Korea voor gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in nadat hij eerder de G20-top in Osaka (Japan) bijwoonde. Het was daar dat hij zijn verrassende voorstel om Kim te ontmoeten de wereld instuurde. Gehoopt wordt dat de ontmoeting nieuw leven blaast in de spaak gelopen gesprekken over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Voorafgaand aan de ontmoeting verklaarde Trump dat de spanningen op het Koreaanse schiereiland fel zijn afgenomen sinds hij een jaar geleden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst ontmoette in Singapore. “Er was hier een groot conflict voor onze eerste ontmoeting. Nu is het extreem vreedzaam. Het is een compleet andere wereld”, zo verklaarde de president volgens de Amerikaanse media. “Het was hier gevaarlijk, zeer, zeer gevaarlijk. Na onze eerste top is al het gevaar geweken.”

Het is de derde keer in iets meer dan een jaar dat de twee leiders elkaar hebben ontmoet. Vier maanden geleden liep de tweede top tussen de leiders in de Vietnamese hoofdstad Hanoi nog spaak, in juni vorig jaar ontmoetten Trump en Kim elkaar voor het eerst tijdens een top in Singapore.

‘Handdruk’

“We zullen zien. Hij wil mij ontmoeten”, antwoordde Trump eerder vandaag op de vraag of de ontmoeting later vandaag doorgaat in de gedemilitariseerde zone. “Ze proberen om het te regelen. We willen het allebei graag”, klonk het. “Het gaat wel maar heel kort zijn, een handdruk slechts. Maar dat is niet erg. Een handdruk betekent veel”, aldus Trump aan journalisten.

Volgens de president heeft hij “een goede relatie” met de Noord-Koreaanse leider, maar is er nog een lange weg te gaan om een overeenkomst te bereiken waarbij Noord-Korea haar kernprogramma volledig beëindigt en in ruil daarvoor de sancties tegen het land worden opgeheven.

Trump eist van Kim volledige ontmanteling van nucleaire wapens en ballistische raketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust, maar liet weten “geen haast” te hebben om een overeenkomst met het land te bereiken.

‘Belangrijke mijlpaal’

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal met Trump naar de gedemilitariseerde zone reizen. Hij spreekt van een “belangrijke mijlpaal in het denucleariseringsproces van Noord-Korea” als de twee leiders elkaar op de inter-Koreaanse grens de hand zullen schudden.

Reisorganisaties meldden eerder al dat de zone tussen de twee Korea's vandaag uitzonderlijk voor toeristen gesloten is.

Pres. Moon (@moonriver365) at the ROK-U.S. Summit: "Pres. Trump (@realDonaldTrump) gave a big hope to the whole world through a tweet yesterday. Seeing the tweet, I felt the flower of peace is truly blossoming on the Korean Peninsula." pic.twitter.com/bBM70yzIed The Office of President Moon Jae-in(@ TheBlueHouseENG) link

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link