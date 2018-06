Trump: "Terugtrekking Amerikaanse troepen niet besproken op top" IB

14 juni 2018

03u41

Bron: Belga 0 Noord-Korea De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea is niet besproken tijdens de top tussen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en Amerikaans president Donald Trump. Dat zegt Trump in een interview aan de zender Fox News.

Trump laat weten dat er niet alleen niet gesproken is over een terugtrekking, maar dat de VS "zich gewoon helemaal niet terugtrekt". Hij zei dat hij het Amerikaanse leger graag weg wil uit Zuid-Korea vanwege de hoge kosten, maar dat het op dit moment geen onderwerp is tijdens de gesprekken. "Op het gepaste moment zal het dat wel zijn."

Verrassing voor Zuid-Korea

De president legde de verklaringen af aan Fox News op Air Force One alvorens te vertrekken vanuit Singapore. De kwestie van de aanwezigheid van de VS in Zuid-Korea staat op de agenda, nadat Trump verrassend tijdens de top had aangekondigd dat de gezamenlijke militaire manoeuvres met Zuid-Korea zouden stopgezet worden.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in reageerde dat het "de precieze betekenis van de intenties moet achterhalen".