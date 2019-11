Trump overweegt soldaten terug te trekken uit Zuid-Korea IB

21 november 2019

00u41

Bron: Reuters 0 Noord-Korea De Amerikaanse president Trump overweegt een deel van de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Zuid-Korea als Seoul niet voldoet aan de Amerikaanse eis om meer bij te dragen aan de stationeringskosten van de Amerikanen. Dat meldt Reuters op basis van berichten in de Zuid-Koreaanse media.

Volgens de berichten zouden gesprekken met de Zuid-Koreanen zijn afgebroken nadat de Amerikanen een jaarlijkse bijdrage van vijf miljard dollar (ruim 4,5 miljard euro) eisten van Seoul. Dat is vijf keer zoveel als het bedrag dat de Zuid-Koreanen nu meebetalen aan de Amerikaanse aanwezigheid: het land betaalt dit jaar ongeveer een miljard dollar voor de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen. Uit een recente peiling blijkt dat onder de Zuid-Koreaanse bevolking grote weerstand bestaat tegen het verhogen van de bijdrage.

De Amerikaanse president Trump zou erop gestaan hebben dat Zuid-Korea haar bijdrage verhoogt en ermee gedreigd hebben anders de troepen terug te trekken uit het land. “Ik begrijp dat de VS zich voorbereiden om een brigade (bestaande uit zo’n drie tot vierduizend man, red.) terug te trekken als de onderhandelingen niet zo goed gaan als president Trump zou willen”, zegt een diplomatieke bron in Washington die weet heeft van de onderhandelingen in de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo.

Stephen Biegun, de Amerikaanse speciaal gezant voor Noord-Korea vindt dat de VS hun troepen in Zuid-Korea moet houden. “Zuid-Korea is een van onze belangrijkste bondgenoten. Maar dat betekent niet dat ze zomaar een ‘free ride’ krijgen. We zitten midden in zware onderhandelingen met de Zuid-Koreanen.”

Op dit moment zijn er 28.500 Amerikaanse manschappen gelegerd in Zuid-Korea.

Meer over politiek

Zuid-Korea