Trump ontvangt "erg vriendelijke" verjaardagswensen van Kim Jong-un

25 juni 2019

00u35

Bron: Belga 0 Noord-Korea De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij “een erg vriendelijke brief” met verjaardagswensen heeft ontvangen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De president gaf verder geen details over de correspondentie. Hij sprak erover toen een journalist hem tijdens een vragenuurtje in het Witte Huis vroeg naar Noord-Korea.

Trump vierde zijn 73ste verjaardag op 14 juni. Het is niet duidelijk wanneer hij de brief van Kim kreeg.

Zondag had het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA nog bericht over een persoonlijke brief van Trump aan Kim. Wat daar precies in stond, is niet bekend, maar Kim vond de inhoud naar verluidt "uitstekend".

Trump is van plan om zaterdag naar het Zuid-Koreaanse Seoel te reizen voor gesprekken over het nucleaire programma van Noord-Korea. Maar eerst woont hij de G20-top in Japan bij.

Onderhandelingen in het slop

De onderhandelingen over de kernwapens van Noord-Korea zitten in het slop sinds de top tussen Kim en Trump in februari zonder resultaat bleef. De VS willen dat Pyongyang zijn nucleaire wapens opgeeft, terwijl Noord-Korea af wil van internationale sancties.