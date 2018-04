Trump enthousiast over Noord-Koreaanse beloftes, maar experts zijn sceptisch kv

22 april 2018

05u17

Bron: Business Insider, The Guardian, Axios 0 Noord-Korea Noord-Korea maakte zaterdag bekend dat het stopt met nucleaire en rakettesten en dat het een belangrijke site voor kernproeven zal sluiten. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde verheugd op het nieuws en noemde het “een grote vooruitgang”. Experts manen echter aan tot voorzichtigheid bij de interpretatie van de Noord-Koreaanse beloftes.

“Vanaf 21 april zal Noord-Korea stoppen met nucleaire tests en de lancering van intercontinentale ballistische raketten”, zo citeerde het Zuid-Koreaanse Yonhap News het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA. “Het noorden zal een nucleaire testsite in het noorden van het land sluiten als bewijs van de belofte om nucleaire tests op te schorten”, luidde het. Noord-Korea beweerde verder dat de kernproefcentrale “zal opgeruimd worden om de transparantie van de opschorting van de nucleaire tests te garanderen”.

Heuglijk nieuws, volgens de Amerikaanse president, die zijn vreugde via Twitter uitte: “Noord-Korea heeft ermee ingestemd alle nucleaire tests op te schorten en een voorname testlocatie te sluiten. Dit is erg goed nieuws voor Noord-Korea en de wereld – grote vooruitgang! [Ik] kijk uit naar onze top”, schreef Trump.

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Maar er zijn enkele andere zaken waarover Noord-Korea met geen woord rept, zoals de overdracht of vernietiging van reeds bestaande raketten of kernwapens, of tests die op andere locaties kunnen uitgevoerd worden. Dat is net waar experts zich zorgen over maken.

Precieze formulering

“Ze hebben een punt bereikt in hun ontwikkelingscyclus/ testsequentie waarop dit waarschijnlijk klopt”, schrijft Vipin Narang, assistent-professor politieke wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology, op Twitter. “Ze hebben ons in feite in november al beloofd dat ze hun nucleair afschrikmiddel voltooid hadden.” Volgens Narang moet er vooral aandacht besteed worden aan de precieze formulering. “Het sluiten van de testlocatie sluit geen atmosferische nucleaire tests uit bijvoorbeeld (of andere sites). En rakettesten kunnen nog steeds uitgevoerd worden onder het mom van de lancering van ruimtetuigen.”

The precise language here is important. Closing the testing site doesn’t preclude atmospheric nuclear tests for example (or other sites). And missile tests could still be conducted under the guise of space launch vehicles. Language matters— for how it can be potentially flanked. https://t.co/9Tltru7ueQ Vipin Narang(@ NarangVipin) link

"Niks nieuws"

Victor Cha, hoofdadviseur en voorzitter voor Korea bij het Center for Strategic and International Studies in Washington, DC, vertelde aan nieuwssite Axios dat de Noord-Koreaanse aankondiging niet zo plots is als ze lijkt. Het land had immers al eerder meegedeeld dat het tijdens de dialoog met Zuid-Korea en de VS alle nucleaire tests zou staken. Bovendien hebben de Noord-Koreanen het enkel over het einde van de tests, maar spreken ze niet over het eerste gebruik ervan of over een overdracht.“Dit is geen verklaring tot denuclearisatie, het is een verklaring dat Noord-Korea een verantwoordelijke staat met nucleaire wapens kan zijn", aldus Cha. "Niemand gelooft dit, maar als ze Trump kunnen doen instemmen, dan hebben ze alles wat nodig is”, zei hij. “De belangrijkste onbeantwoorde vraag bij dit alles is wat de VS zal geven in ruil voor deze Noord-Koreaanse toegevingen.”

Een adviseur van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad onder president George W. Bush verklaarde op voorwaarde van anonimiteit aan Axios eveneens dat de Noord-Koreaanse belofte “volledig omkeerbare prietpraat” was en dat het “weinig voorstelt om nucleaire- of rakettesten te pauzeren wanneer de top eraan komt.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Noord-Korea een dergelijke belofte maakt. In 2008 gaf het land aan dat het zijn kernprogramma zou inperken door de vernietiging van de koeltoren van een nucleair complex op televisie uit te zenden, maar in 2013 kondigde het bewind de heropstart van de faciliteit weer aan.

