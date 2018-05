Trump en Moon gaan "nauw samenwerken" om top met Kim te doen slagen IVI

20 mei 2018

11u10

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in hebben in een telefoongesprek eerder vandaag beloofd nauw te zullen samenwerken om van de nakende bijeenkomst tussen Amerika en Noord-Korea een succes te maken, nadat dat laatste land ermee dreigde de meeting te annuleren.

Na maanden van toenadering is Pyongyang woensdag weer hervallen in zijn oude dreigende retoriek, door in twijfel te trekken of de bijeenkomst midden juni wel zal doorgaan. De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Kim Kye Gwan hekelde dat de Verenigde Staten Pyongyang onder druk zetten om zijn nucleair programma eenzijdig op te geven. Het land annuleerde ook gesprekken op hoog niveau met Seoel uit protest tegen de gezamenlijke militaire manoeuvres van zijn buur met de Verenigde Staten.

Nauw samenwerken

Tijdens hun telefoongesprek hebben Trump en Moon "de laatste acties van Noord-Korea" besproken, klinkt het in een mededeling van het bureau van de Zuid-Koreaanse president. De twee leiders zijn overeengekomen om "nauw samen te werken" om van de historische bijeenkomst tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni in Singapore een succes te maken. Dinsdag ontvangt Trump Moon in Washington.

Sinds begin januari is er sprake van een detente op het schiereiland, na jaren van spanningen over het nucleaire en ballistische programma van Pyongyang.

Het voorlopige hoogtepunt van de afgenomen spanningen was de bijeenkomst tussen Moon en Kim eind april in de gedemilitariseerde zone die het schiereiland in twee deelt.