Travis Jeppesen studeerde als eerste Amerikaan ooit in Noord-Korea en vertelt nu zijn verhaal: "Honden en katten in de zoo, een geripte versie van zootopia en overal spionnen" IVI

03 juni 2018

11u48

Bron: NYPost 0 Noord-Korea In 2016 reist Travis Jeppesen naar Noord-Korea om er als eerste Amerikaan ooit Koreaans te studeren aan de universiteit in Pyongyang. Gedurende een maand woont hij in de Noord-Koreaanse hoofdstad en valt hij van de ene in de andere absurde situatie. Jeppesen heeft zijn ervaringen neergeschreven in het boek “See You Again in Pyongyang: A Journey Into Kim Jong Un’s North Korea”.

Jeppesen - journalist en auteur - was al drie keer naar Noord-Korea afgereisd. Hij schreef toen vooral over de kunst en architectuur van het land. Maar in de zomer van 2016 besloot hij om Koreaans te gaan studeren aan de Kim Hyong Jik Universiteit.

Ontbijt

De toen 36-jarige Jeppesen was er niet de enige buitenlander: een Franse student en de Australische baas van de touroperator waarmee Jeppesen naar Noord-Korea reisde, waren ook van plan om lessen Koreaans te volgen. Ze verbleven in het Sosan Hotel in de hoofdstad. “De lobby van het hotel is groots, paleisachtig en leeg”, zegt Jeppesen. De drie studenten waren de enige gasten op het 28ste verdiep van het 30 verdiepingen tellende hotel. Het eten in het hotelrestaurant beschrijft de auteur als “verrassend lekker”. Het ontbijt was gevarieerd met Chinese en Westerse gerechten.

Hij werd iedere ochtend om 5 uur gewekt door een instrumentale versie van een Noord-Koreaans lied dat voormalig leider Kim Il-sung vereerd. “Het is heel bizar en spookachtig”, vertelt Jeppesen aan de New York Post. “Het is bijna iets uit een David Lynch- film. Het is een van de dingen die je eraan herinnert dat de grote leider overal is op eender welk moment.”

Honden en katten

Jeppesen en zijn twee buitenlandse medestudenten gingen van maandag tot vrijdag twee uur in de voormiddag naar de les. De namiddagen en weekends waren “voor huiswerk en uitstapjes”. Zoals een bezoek aan de zoo van Pyongyang, waar niet enkel wilde dieren maar ook honden en katten achter tralies zitten - die volgens Jeppesen evenveel aandacht trokken van de Noord-Koreaanse bezoekers als de wilde dieren. Noord-Koreanen hebben zelden huisdieren, vandaar hun interesse in de honden en katten in de zoo. “Noord-Korea is altijd een arm land geweest, ze hebben moeite om zelf aan eten te geraken, laat staan dat ze een huisdier moeten eten geven”, zegt Jeppesen.

Maar het was een gebeurtenis buiten de zoo die vooral zijn aandacht trok. Een bejaarde vrouw die aan de ingang van de dierentuin ijsjes en snoep verkocht, werd plots tegengehouden door twee politieagenten die haar op een gewelddadige manier oppakten en wegbrachten. Naar waar weet Jeppesen niet. “Ik heb subtiel proberen volgen waar ze met haar naartoe gingen, maar ik ben hen uit het oog verloren. Ik denk niet dat het goed is geëindigd voor haar.”

"Inminbanjang"

Jeppesen werd altijd gevolgd door “gidsen”, dus hij moest opletten wat hij deed. Telkens hij uit zijn hotel kwam, had hij twee Noord-Koreanen aan zijn zijde die hem in de gaten moesten houden. Maar niet alleen hij werd in het oog gehouden. Ook zowat elke andere inwoner in Noord-Korea heeft een “spion”. Elke woonblok heeft zijn eigen officiële “inminbanjang”, meestal een oudere vrouw, die alles moet weten over de bewoners en dat moet doorgeven aan de autoriteiten. “Een goede inminbanjang weet exact hoeveel lepels er in de keuken van elke familie liggen”, vertelt Jeppesen. Al is niet elke inminbanjang even streng. Zo heeft Jeppesen een vrouw leren kennen die de extra kamer in haar woning verhuurde per uur als “liefdeshotel” - “voor het extra geld dat ze ermee kon verdienen”.

Er waren momenten dat ik eindelijk eens alleen was en niemand mij in het oog hield en toch had ik een eng gevoel, omdat ik het zo gewoon was van bekeken te worden

Voor Jeppesen begon het idee dat hij altijd en overal in de gaten werd gehouden, al snel moeilijk te worden. “Psychologisch gezien was het heel zwaar en stresserend. Er waren momenten dat ik eindelijk eens alleen was en niemand mij in het oog hield en toch had ik een eng gevoel, omdat ik het zo gewoon was van bekeken te worden.” Jeppesen ging er ook vanuit dat zijn hotelkamer, telefoon en computer werden bespioneerd.

Amerikaanse klootzakken

Jeppesen besefte altijd goed dat hij de regels moest volgen en maar beter niet buiten de lijntjes kleurde. En hoewel hij door de autoriteiten werd bespioneerd, heeft hij van de Noord-Koreaanse burgers nooit een vijandige reactie gekregen. “Ze worden van jongs af geleerd om ons “Amerikaanse klootzakken” te noemen, maar ze willen de toeristen niet wegjagen. En ten tweede, ik geloof dat niet alle Noord-Koreanen de propaganda van het regime geloven. Ik heb meer dan eens gehoord dat ze geen probleem hebben met Amerikanen, maar wel met de Amerikaanse regering.” Volgens Jeppesen beseffen veel Noord-Koreanen dus maar al te goed wat er zich buiten de grenzen afspeelt. Al is het maar dankzij films en dergelijke die binnengesmokkeld worden via USB-sticks. Zo heeft Jeppesen ooit met een Noord-Koreaan naar een geripte versie van Zootopia gekeken.

Affectie

Ondanks verschillende absurde situaties en de spionnen die hem volgden, keerde Jeppesen ook dit jaar terug naar Noord-Korea. Deze keer voor twee weken, om extra lessen te volgen. “Ik heb een vreemde affectie gekregen voor Noord-Korea, ook al weet ik dat het een afschuwelijke plek is. Maar ik voel dat het elke dag verandert en ik wil meer weten en begrijpen. De beste manier om dat te doen, is er zijn.”