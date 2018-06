Top tussen Trump en Kim op 12 juni om 9 uur in Singapore ivi

04 juni 2018

21u26

Bron: Belga 0 Noord-Korea De eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un vindt plaats op dinsdag 12 juni om 9 uur 's ochtends in Singapore. Dat heeft het witte Huis meegedeeld.

"We bereiden ons actief voor op de top", zegt Sarah Sanders, woordvoerster van Trump. Ze bevestigt dat er "aanzienlijke vooruitgang" is geboekt in het overleg met Pyongyang.

Vorige maand nog annuleerde de Amerikaanse president het overleg met Kim Jong-un. In een brief aan de Noord-Koreaanse leider liet hij weten dat de "grote woede en openlijke vijandigheid van recente statements van zijn land" de reden was om de top af te blazen. Noord-Korea liet al snel blijken de beslissing van Trump jammer te vinden. Sindsdien hebben diplomaten uit beide landen gewerkt om de plooien weer glad te strijken. Na het bezoek van een hooggeplaatste officier van Kim Jong-un aan Washington vorige week, liet Trump weten dat de top toch zou doorgaan zoals eerst afgesproken.