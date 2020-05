Schoten gelost aan grens tussen Noord- en Zuid-Korea ADN

03 mei 2020

06u32

Bron: Belga 12 Noord-Korea Noord-Korea heeft zondag meerdere schoten afgevuurd op Zuid-Korea in de Gedemilitariseerde Zone (DMZ) die het schiereiland verdeelt. Dat leidde volgens Seoul tot een reactie van het Zuid-Koreaanse leger. Het zeldzame vuurgevecht vond plaats de dag na de verschijning van Kim Jong-un in het openbaar, voor het eerst in drie weken, na weken van speculatie en geruchten in het buitenland over zijn gezondheidstoestand.

Een Zuid-Koreaanse wachtpost werd zondagochtend geraakt door verschillende schoten uit het noorden. Er werden geen slachtoffers gemeld vanuit het zuiden, zei de gezamenlijke staf in een verklaring. “Onze soldaten reageerden met twee vuurronden en een waarschuwingsboodschap, in overeenstemming met onze procedure”, zei Seoul.

Het leger zei dat het via een directe telefoonlijn met het noorden communiceerde om de oorzaken van het incident te achterhalen. De twee landen zijn nog steeds technisch in oorlog sinds de wapenstilstand die de Koreaanse oorlog in 1953 beëindigde.



In tegenstelling tot zijn naam is de gedemilitariseerde zone (DMZ) die het schiereiland in twee staten verdeelt, een van de meest versterkte plaatsen op aarde. Het is bezaaid met hekwerk van prikkeldraad en mijnenvelden, waardoor elke poging om over te steken uiterst gevaarlijk is.

De verlichting van de militaire spanningen aan de grens maakt deel uit van de overeenkomsten die in september 2018 zijn bereikt tijdens een top in Pyongyang tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De meeste van deze overeenkomsten zijn echter dode letter gebleven.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zijn de schoten uit het noorden wellicht “per ongeluk” afgevuurd. Niemand verloor het leven.