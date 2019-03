Satellietbeelden tonen mogelijke bouw van raket in Noord-Korea kv

09 maart 2019

03u38

Bron: Belga, Reuters 0 Noord-Korea In de Verenigde Staten zijn satellietbeelden publiek gemaakt die naar de mening van sommige experts wijzen op een nakende test met een intercontinentale raket of een ruimteraket in Noord-Korea. Dat bericht radiozender NPR. De zender publiceerde de beelden op haar website.

De beelden tonen Sanumdong, een complex waar Noord-Korea in het verleden al ballistische raketten getest heeft en raketten om satellieten te lanceren. Er zijn ook vrachtwagens en treinwagons te zien.

"Alles je alles optelt, ziet dat er echt uit als wanneer de Noord-Koreanen een raket bouwen", zegt Noord-Korea-expert Jeffrey Lewis, directeur van het East Asia Nonproliferation Project aan het Middlebury Institute of International Studies in Monterey, Californië.



Een paar dagen geleden doken satellietbeelden op die tonen hoe Noord-Korea een rakettenfabriek aan de westkust heropgebouwd heeft. Die fabriek was na de eerste top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn Amerikaanse tegenhanger Donald Trump in juni 2018 gedeeltelijk afgebouwd.

Sancties

John Bolton, Trumps adviseur Nationale Veiligheid, zei deze week dat de Amerikaanse president bereid was tot verdere gesprekken, maar hij waarschuwde ook voor strengere sancties als er geen sprake was van denuclearisatie door Noord-Korea.

Trump reageerde vrijdag dat hij teleurgesteld zou zijn als Pyongyang opnieuw rakettests zou uitvoeren, maar herhaalde zijn geloof in een goede relatie met Kim ondanks de mislukte top. “Ik zou op een negatieve manier verrast zijn als hij iets deed wat niet volgens onze overeenkomst was. Maar we zullen zien wat er gebeurt. Ik zou erg teleurgesteld zijn als ik tests zag”, zei hij aan journalisten.