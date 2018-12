Satellietbeelden tonen mogelijk nieuwe raketbasis in Noord-Korea, ondanks eerdere beloftes over denuclearisatie IVI

06 december 2018

11u06

De Amerikaanse zender CNN heeft satellietbeelden in handen gekregen waarop te zien is dat Noord-Korea mogelijk een nieuwe raketbasis aan het bouwen is voor langeafstandsraketten met nucleaire koppen, of op z'n minst een oude basis aan het uitbreiden is om zulke raketten te stockeren en lanceren. Nochtans heeft het land het afgelopen jaar tijdens verschillende gesprekken met onder andere de VS laten blijken zijn raket- en nucleaire programma te willen afbouwen.

De raketbasis van Yeongjeo-dong is al lang gekend bij Amerikaanse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten. Wat nieuw is, is de recente activiteit in en rond de basis. Uit nieuwe satellietbeelden blijkt namelijk dat de oude basis een upgrade heeft gekregen én dat er in de buurt van die basis nu ook een andere site ligt, die voorheen niet gekend was bij internationale inlichtingendiensten.



Het is niet duidelijk of de twee sites losstaan van elkaar, of dat de nieuwe site een uitbreiding is van de oudere. Maar volgens analisten lijkt het wel eerder op een nieuwe basis van waar langeafstandsraketten met nucleaire koppen kunnen gelanceerd worden. “Het voorbije jaar heeft Noord-Korea die nabije site zo uitgebreid dat het eerder op een volledig nieuwe raketbasis lijkt”, zo staat in een rapport van het Instituut voor Internationale Studies van Middlebury, dat de satellietbeelden heeft bestudeerd.

Ondergronds complex

Uit de beelden blijkt dat Noord-Korea in 2017 begonnen is met de bouw van een groot ondergronds complex. Zelfs na de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore in juni 2018 zijn de bouwwerken voortgezet.



In de vallei zijn nieuwe wegen aangelegd, die voor het grootste deel worden verdoezeld met bomen en planten. Volgens de analisten zijn er vijf ingangen die leiden naar ondergrondse tunnels, waar voldoende plaats is om langeafstandsraketten te bewaren. Er zijn ook twee “drive-ins” die gecamoufleerd zijn en waar wagens dus uit het zicht kunnen parkeren.

“Wat Kim ook zegt over zijn engagement voor denuclearisatie, Noord-Korea blijft nucleaire wapens en raketten produceren en gebruiken”, zegt Jeffrey Lewis, een van de analisten van de beelden, tegen CNN. Ook uit eerdere berichtgevingen is al gebleken dat Noord-Korea nog steeds raketten en bijhorende kernkoppen produceert.

Overeenkomst

Kim Jong-un overtreedt echter geen officiële internationale overeenkomst door gewoon voort te gaan met zijn nucleaire wapenproductie. In juni ondertekenden hij en Trump wel een verklaring, maar dat was vooral een heel vaag document. In de tekst stond dat ze zich ertoe zullen verbinden “een nieuwe relatie tot stand te brengen, met het oog op vrede en welvaart”. Noord-Korea beloofde ook wel over te gaan tot een volledig nucleaire ontwapening, maar daar zijn geen expliciete afspraken over gemaakt. Kim Jong-un maakte die belofte in het verleden trouwens al meerdere keren, maar kwam daar telkens op terug bij de bouw van een nieuwe testsite of de lancering van een raket.



Het Witte Huis zou begin volgend jaar een nieuwe ontmoeting willen inplannen tussen Trump en Kim. De Amerikaanse president zou volgens CNN de Noord-Koreaanse leider willen spreken over de beloftes die hij niet nakomt.