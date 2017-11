Russische viceminister: "Apocalyptisch scenario op Koreaanse schiereiland is mogelijk" LB

08u41

Bron: TASS 0 EPA Russisch vicebuitenlandminister Igor Morgulov keurt de militaire oefeningen van de VS en hun bondgenoten op het Koreaanse schiereiland af. Noord-Korea Een apocalyptisch scenario op het Koreaanse schiereiland is mogelijk, maar Rusland hoopt dat het gezonde verstand van de betrokken partijen de overhand haalt. Dat stelt de Russische vicebuitenlandminister Igor Morgulov.

"Een scenario van een apocalyptische ontwikkeling bestaat en we kunnen daar niet blind voor zijn", zei Morgulov vanochtend bij de opening van de jaarlijkse Azië-conferentie in Seoel. "Ik hoop dat het gezonde verstand, het pragmatisme en een instinct van zelfbescherming bij onze partners zal overheersen om dergelijk scenario uit te sluiten."

Raketprogramma en VS-manoeuvres

De spanningen op het Koreaanse schiereiland blijven hoog gezien de aanhoudende ontwikkeling van het Noord-Koreaanse nucleaire- en raketprogramma. Intussen houden de VS en haar bondgenoten militaire oefeningen in de regio. Begin september kondigde Pyongyang aan een geslaagde test te hebben verricht met een waterstofbom. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voerde daarop de sancties tegen het regime van Kim Jong-un op.

Volgens Morgulov werkt Moskou samen met Pyongyang om erop toe te zien dat het Noord-Koreaanse moratorium op nucleaire tests zo lang mogelijk standhoudt. Moskou keurt de militaire oefeningen van de VS en hun bondgenoten af. "De VS zijn niet van plan de schaal van hun militaire oefeningen te beperken, maar willen ook onaangekondigde oefeningen uitvoeren. Jammer genoeg is dat het antwoord dat Noord-Korea krijgt op twee maanden van nucleaire stilte", zei de vicebuitenlandminister. "Ik meen dat zowel de Noord-Koreaanse nucleaire tests als de gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en hun bondgenoten af te keuren zijn."