Rusland tegen nieuwe sancties voor Noord-Korea: "Washington moet dringend meer vredevolle insteek hebben in onderhandelingen met Noord-Koreanen"

Sergej Lavrov en Donald Trump hebben het in een telefoongesprek gehad over het Noord-Koreaanse kernprogramma. Noord-Korea De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en de Amerikaanse president Donald Trump zijn het eens over de ernst van het Noord-Koreaanse kernprogramma. Maar de Russen willen niet weten van een militaire interventie of nóg nieuwe sancties tegen Pyongyang.

Lavrov kreeg eerder vandaag een telefoontje van Trump. De buitenlandminister verzekerde de Amerikanen er nog eens van dat Rusland - net als de VS - vindt dat het Noord-Koreaanse kernprogramma de VN-akkoorden schendt. De Russen verzetten zich wel tegen een militaire interventie of extra sancties. "Washington moet dringend een meer vredevolle insteek hebben in de onderhandelingen met Noord-Korea en onderhandelingen met het regime aangaan", vindt Lavrov.

Rusland is samen met China het land dat nog de beste diplomatieke relaties onderhoudt met het geïsoleerde Pyongyang. Moskou en Peking stemden vorige week toch in met een door de Amerikanen voorgestelde resolutie in de VN-Veiligheidsraad om Noord-Korea een nieuw pakket economische sancties op te leggen.