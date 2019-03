Pyongyang overweegt nucleaire gesprekken met VS op te schorten LH

15 maart 2019

12u41

Bron: Belga 0 Noord-Korea Pyongyang overweegt om de nucleaire gesprekken met de VS op te schorten na de mislukking van de tweede top tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump eind februari in Vietnam. Dat zei de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, die vandaag geciteerd wordt door TASS.

"We hebben geen enkele intentie om op welke manier dan ook toe te geven aan de eisen van de Verenigde Staten, noch zijn we bereid om deel te nemen aan dergelijke onderhandelingen", zei Choe Son Hui volgens het Russische persbureau aan verslaggevers in Pyongyang.

Het Noord-Koreaanse officiële persagentschap KCNA erkende enkele dagen geleden nog maar dat de top tussen Kim Jong-un en Trump eind februari mislukt is. Daarvoor luidde het dat Kim en Trump hun vruchtbare gesprekken over de denuclearisatie op het Koreaans schiereiland zullen voortzetten.

Opheffing van sancties

Trump had na de mislukte top verklaard dat Pyongyang een volledige opheffing van de sancties had geëist, een vraag waarop hij niet kon ingaan. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho had dan weer gezegd dat Kim om een gedeeltelijke opheffing had gevraagd.

Vorige week nog raakte bekend dat een Noord-Koreaanse raketlanceersite volgens Amerikaanse experts weer volledig operationeel is.