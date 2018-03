Pyongyang: "Bevredigend akkoord bereikt over afname spanningen" IB

06 maart 2018

03u00

Bron: Belga 0 Noord-Korea De gesprekken tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en een zuid-Koreaanse delegatie hebben een "bevredigend" akkoord opgeleverd. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia vandaag. Over de concrete inhoud van het akkoord werd echter niets bekendgemaakt.

Kim ontving gisterenavond in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang een tienkoppige delegatie uit Zuid-Korea. Onder meer de nationale veiligheidsadviseur Chung Eui Yong en het hoofd van de inlichtingendienst Suh Hoonin waren daar als vertegenwoordig van Zuid-Korea aanwezig.

Openhartig gesprek

Het Noord-Koreaanse staatsnieuwsagentschap KCNA meldt dat er een "openhartig gesprek" heeft plaatsgevonden. Er werd overlegd over een mogelijk topbijeenkomst, over het voortzetten van de onderlinge dialoog en over manieren "om de ernstige militaire spanning op het Koreaanse schiereiland te verminderen", aldus KCNA.

Het was de eerste keer dat Kim Jong-un met hooggeplaatste Zuid-Koreaanse afgevaardigden sprak, sinds hij in 2011 aan de macht kwam.