Poetin en Trump willen samen crisis met Noord-Korea oplossen LB

13u17

Bron: ANP 0 EPA Amerikaans president Donald Trump en Russisch president Vladimir Poetin willen samen contact opnemen met het regime van Kim Jong-un. Noord-Korea Rusland en de VS willen samen optrekken om de crisis over het nucleaire programma van Noord-Korea op te lossen. Dat hebben de Amerikaanse en de Russische presidenten Trump en Poetin in een telefoongesprek afgesproken, meldt het Kremlin.

De twee leiders spraken ook over mogelijkheden contact op te nemen met het regime in het geïsoleerde Noord-Korea. Een Kremlin-woordvoerder zei vandaag dat Rusland nog steeds geen contact op hoog niveau heeft met het "nieuwe leiderschap" in Pyongyang, maar dat moet mogelijk worden. De huidige dictator van Noord-Korea, Kim Jong-un, kwam eind 2011 aan de macht.

Over de houding van Washington is verwarring ontstaan. De speciale Amerikaanse gezant voor Korea, Joseph Yun, zei vandaag nog te hopen dat Kim Jong-un het aanbod accepteert van minister Rex Tillerson om zonder voorwaarden vooraf te gaan praten. Tillerson heeft dat voorstel onlangs gedaan, maar dat werd gevolgd door een mededeling van het Witte Huis dat Noord-Korea "eerst eerlijk en betekenisvol actie moet ondernemen om zijn nucleaire programma te ontmantelen''.