Ouders van student die comateus terugkeerde uit Noord-Korea: "Hij was blind, doof en schokte hevig" kv

23u53

Bron: AP 0 AP Otto Warmbier in maart 2016. Noord-Korea De ouders van Otto Warmbier, de jongeman uit Ohio die van januari 2016 tot juni 2017 in Noord-Korea werd vastgehouden, hebben vandaag in een talkshow gesproken over de vreselijke toestand waarin hun zoon verkeerde toen hij uit Noord-Korea werd gerepatrieerd. De 22-jarige man overleed ongeveer een week na zijn terugkeer.

Fred en Cindy Warmbier waren te gast in het ochtendprogramma 'Fox & Friends'. Daar verklaarde vader Warmbier dat ze wilden spreken over de toestand van hun zoon nadat hij Noord-Korea had horen beweren dat het land een slachtoffer was waar andere landen, zoals de VS, een pik op hebben. "Noord-Korea is geen slachtoffer. Het zijn terroristen," aldus Fred Warmbier. "Ze ontvoerden Otto. Ze folterden hem. Ze hebben hem met opzet verwond. Ze zijn geen slachtoffers."

Onvoorbereid

Het koppel getuigde over de vreselijke toestand waarin ze hun zoon aantroffen toen hij op 13 juni met een medisch vliegtuig landde in Cincinnatti. Otto huilde, maakte een "onvrijwillig, onmenselijk geluid", "staarde wild schokkend voor zich uit", was blind, doof en zijn hoofd was geschoren. Volgens Fred Warmbier "leek het alsof iemand een tang had genomen en zijn onderste tanden had herschikt". Daarnaast had hij ook een groot litteken op zijn rechtervoet en hoge koorts.

De moeder en zus van Otto liepen bij de eerste aanblik van Otto uit het vliegtuig, vertelt vader Warmbier. "We waren niet voorbereid... Geen enkele moeder, geen enkele ouder zou mogen doormaken wat wij meegemaakt hebben," zei Cindy Warmbier. De vrouw vertelde dat ze zich herpakte en vervolgens weer naar haar zoon toe ging.

Vegetatieve toestand

Otto Warmbier overleed enkele dagen na zijn terugkeer in het ziekenhuis. Volgens de artsen bevond hij zich in een vegetatieve toestand en had hij door een onbekende oorzaak ernstige neurologische schade opgelopen.

Noord-Korea ontkent dat het de man slecht heeft behandeld. Warmbier werd er in maart 2016 veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid omdat hij zogezegd een propagandaposter zou gestolen hebben. Hij was in januari van dat jaar gearresteerd toen hij het land na een toeristische rondreis wilde verlaten.