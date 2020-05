Opnieuw opgedoken Kim Jong-un “heeft geen operatie ondergaan” ADN

03 mei 2020

10u18

Bron: Belga 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou geen operatie ondergaan hebben. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Kim Jong-un verscheen zaterdag na een lange afwezigheid opnieuw in het openbaar. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bezocht Kim een nieuwgebouwde mestfabriek ten noorden van hoofdstad Pyongyang. Ook werd beeldmateriaal vrijgegeven van zijn bezoek.



Tijdens de afwezigheid van Kim Jong-un waren er meerdere speculaties opgedoken over zijn gezondheidstoestand. Er waren zelfs geruchten dat de Noord-Koreaanse leider was overleden, een gerucht dat snel ontkend werd door buurland Zuid-Korea. Nu zegt een hoge Zuid-Koreaanse functionaris dat de Noord-Koreaanse leider ook geen chirurgische ingreep heeft ondergaan.