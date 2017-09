Oorlog tussen Noord-Korea en VS "echte mogelijkheid", waarschuwt denktank Joeri Vlemings

14u03

Bron: The Independent 0 REUTERS Noord-Korea De invloedrijke en gerespecteerde denktank Rusi zegt dat een oorlog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten vandaag "een echte mogelijkheid" is. Rusi waarschuwt ervoor dat daarbij honderdduizenden mensen gedood of gewond zullen worden.

Een oorlog tussen de kibbelende landen zal heel waarschijnlijk betekenen dat heel Noord-Korea wordt aangevallen. De strijd zal volgens het Royal United Services Institute (Rusi) niet snel voorbij zijn en niet verlopen met precisiebombardementen.



Zowel Washington als Pyongyang kunnen de oorlog uitlokken. Maar volgens Malcolm Chalmers, directeur-generaal van Rusi, groeit de kans dat Donald Trump in actie zal schieten om het "probleem liever vroeg dan laat op te lossen". De snelle vooruitgang die Noord-Korea boekt op het vlak van kernwapens, maakt een diplomatische oplossing niet vanzelfsprekender, waarschuwt Rusi.



Oorlogsverklaring

Het verslag van Rusi komt er nadat het regime van Kim Jong-un een tweet van Donald Trump beschouwde als een "oorlogsverklaring". Trump had ermee gedreigd dat de Noord-Koreanen "er niet lang meer zouden zijn". Pyongyang verplaatste daarop gevechtsvliegtuigen naar de oostkust en verhoogde de verdedingskracht. Het dreigde ermee Amerikaanse bommenwerpers neer te halen die in de buurt van het Koreaanse schiereiland zouden komen, "zelfs al bevinden ze zich niet in ons eigen luchtruim".



De VS ontkenden dat er sprake zou zijn van een "oorlogsverklaring", maar zei tegelijkertijd dat het bij een conflict mogelijk "geen andere keuze heeft dan de totale verwoesting" van Noord-Korea. Daar wonen naar schatting bijna 26 miljoen mensen.

Lucht- en cyberaanval

Volgens Rusi zou Noord-Korea een preventieve aanval kunnen uitvoeren als het vreest dat de VS zullen toeslaan met een verrassingsoffensief. Andersom zou Washington als eerste kunnen aanvallen als Noord-Korea testraketten zal afvuren richting Californië of Guam, het eiland dat Amerikaans grondgebied is.



Eerst zouden de VS waarschijnlijk een grootschalige lucht- en cyberaanval in gang zetten, schrijft Rusi in het rapport. Pyongyang zal dan naar alle waarschijnlijkheid wraak nemen op Zuid-Korea. Ook de Amerikaanse legerbases in de buurt zijn dan een vermoedelijk doelwit. Kim Jong-un zal er niet voor terugdeinzen om conventionele maar ook kern- of chemische wapens te gebruiken. En dan zou Noord-Korea de volle laag krijgen. Zelfs als er geen kernwapens worden ingezet, zal het dodental in de honderdduizenden lopen, zegt Rusi. De oorlog zal ook "verregaande gevolgen" hebben voor de wereldeconomie.



Mochten de Amerikanen kiezen voor een preventieve aanval zonder goedkeuring van Zuid-Korea, dan zal Washington ervan beschuldigd worden "Seoel op te offeren om New York te beschermen".

Sancties opdrijven

De Britse denktank roept het Verenigd Koninkrijk op om de internationale sancties tegen Noord-Korea te blijven opdrijven en om actief mee te werken aan een diplomatische oplossing. Het raadt het Verenigd Koninkrijk ook aan om, in het geval dat de VS een verrassingsaanval inzetten, de Amerikanen niet onvoorwaardelijk te steunen. Londen moet ook luisteren naar Japan en naar Zuid-Korea. Rusi waarschuwt dat het VK "amper een paar uren de tijd" zou krijgen om een standpunt in te nemen.