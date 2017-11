Noord-Koreanen maken loopgraven op plek waar soldaat is gevlucht IVI

09u13

Bron: ABC, Newsweek 0 Twitter Marc Knapper Noord-Korea De Noord-Koreanen hebben loopgraven gemaakt op de plek waar vorige week een soldaat is gevlucht naar buurland Zuid-Korea. Dat blijkt uit foto’s die genomen zijn door Marc Knapper, een diplomaat van de Amerikaanse ambassade in Seoul.

Op de foto’s is te zien hoe Noord-Koreaanse werkmannen grond aan het uitgraven zijn langs de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Een aantal soldaten staat te kijken op de mannen.

Een andere diplomaat getuigt – anoniem – tegenover nieuwsagentschap Reuters dat er veel meer soldaten op uitkijk stonden dan op de foto is te zien. “De werkmannen werden enorm goed in het oog gehouden, door verschillende soldaten op diverse plekken.”

Noord-Korea zou ook zo goed als alle soldaten in de Joint Security Area (JSA) vervangen hebben. De JSA is het gedeelte van de gedemilitariseerde zone waar soldaten van Noord- en Zuid-Korea oog in oog staan met elkaar. Het zou in totaal gaan om 35 tot 40 soldaten. Noch Zuid-Korea, noch de Verenigde Staten kan bevestigen wat er met de soldaten is gebeurd. Noord-Korea heeft in het verleden al soldaten gestraft omdat ze niet konden voorkomen dat een van hen was ontsnapt.

De ontsnapping van de soldaat op 13 november is nog niet gemeld door de Noord-Koreaanse staatstelevisie.