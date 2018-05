Noord-Koreaanse topfunctionaris op weg naar de Verenigde Staten IB

29 mei 2018

06u54

Bron: ANP 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse topfunctionaris Kim Yong-chol is op weg naar de Verenigde Staten. Hij zal vermoedelijk aan tafel schuiven bij Amerikaanse collega's voor overleg over de mogelijke topontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Kim Yong-chol, die eerder aan het hoofd stond van de inlichtingendienst, zat zaterdag nog aan tafel met Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De twee Koreaanse leiders hadden in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea een onaangekondigde ontmoeting.

Dat Kim Yong-chol nu op weg is naar de VS sterkt het vermoeden dat de geplande ontmoeting tussen Trump en Kim op 12 juni alsnog doorgaat. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap maakte hij eerst nog een tussenstop in de Chinese hoofdstad Peking.