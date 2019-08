Noord-Koreaanse raketaanvallen zijn “waarschuwing” kv

07 augustus 2019

02u18

Bron: Belga 0 Noord-Korea De raketaanvallen die Noord-Korea gisteren uitvoerde, zijn een "waarschuwing" voor Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verklaard, bericht het staatspersagentschap KCNA vandaag.

Noord-Korea lanceerde dinsdag om 5.24 uur lokale tijd twee korteafstandsraketten. Die kwamen 450 kilometer verder in de Japanse Zee terecht. Het was de vierde raketlancering in minder dan twee weken tijd.

"Kim Jong-un was verheugd met het succes van de test en merkte op dat deze militaire actie een gelegenheid was om een waarschuwing te geven na de gezamenlijke militaire manoeuvres die worden uitgevoerd door de Verenigde Staten en Zuid-Korea", aldus KCNA.



Als dergelijke "vijandelijke militaire oefeningen" voortgezet worden, dan kan Pyongyang "voor een nieuw pad" kiezen, klonk het nog.



VN-resoluties verbieden Noord-Korea ballistische raketten van korte, middellange en lange afstand te lanceren.