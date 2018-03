Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un "bereid tot denuclearisatie" Topontmoeting Kim Jong-un en Chinese president Xi Jinping moet onderlinge relaties verbeteren IB

28 maart 2018

02u45

Bron: ANP 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft van zondag tot woensdag een onofficieel bezoek aan China gebracht. Daar heeft de Noord-Koreaanse leider een ontmoeting gehad met de Chinese president Xi Jinping. Dat hebben het Chinese staatspersbureau Xinhua en het Noord-Koreaanse persbureau KCNA bevestigd.

Het was het eerste bezoek in het buitenland van Kim Jong-un sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Hij reisde net als zijn vader Kim Jong-il naar China in een speciale bepantserde trein en is inmiddels teruggekeerd naar Noord-Korea.

De twee leiders hadden volgens het Chinese persbureau een ontmoeting in de Grote Hal van het Volk in Peking. Tijdens de gesprekken heeft Xi vier voorstellen gedaan voor het verbeteren van de relatie met Noord-Korea. Kim heeft de Chinese president volgens de Chinese staatsmedia laten weten dat hij bereid is tot denuclearisatie op het Koreaans schiereiland en een ontmoeting met de VS.

"Geëngageerd voor denuclearisatie op het schiereiland"

Volgens het Chinese staatsmedium Xinhua zei Kim tijdens gesprekken tussen beide leiders dat de situatie op het Koreaanse schiereiland "snel evolueert" en dat hij Xi "uit kameraadschap en morele verantwoordelijkheid persoonlijk op de hoogte wilde stellen". "Het is ons consequent standpunt om geëngageerd te zijn voor denuclearisatie op het schiereiland, in overeenstemming met de wil van de overleden president Kim Il-sung en de overleden secretaris-generaal Kim Jong-il", aldus de Noord-Koreaanse leider.

Bovendien is Pyonyang "bereid om in dialoog te treden met de Verenigde Staten" en wil het regime een top organiseren tussen beide landen. "Het probleem van de denuclearistie van het Koreaanse schiereiland kan opgelost worden als Zuid-Korea en de Verenigde Staten met welwillendheid op onze inspanningen reageren en een stemming van vrede en stabiliteit creëren, terwijl ze zelf progressieve en gelijktijdige maatregelen nemen voor de verwezenlijking van vrede", aldus Kim.

VS vooraf gebrieft over geheime bezoek

China zou president Trump afgelopen dinsdag al op de hoogte gebracht hebben van het geheime bezoek via een briefing, waarbij de Chinese president Xi Jinping ook een persoonlijke boodschap voor president Trump gestopt had. Dat meldt Reuters op basis van bronnen in het Witte Huis, dat laat weten dat haar "strategie van druk opvoeren het gewenste effect heeft en de juiste atmosfeer creëert voor dialoog met Noord-Korea."

Over een bezoek van Kim Jong-un aan China staken al geruchten de kop op na de aankomst van een speciale trein maandag in Peking. De trein was zondag via de grensstad Dandong China binnengereden vanuit Noord-Korea. Tot nu kwam er echter geen officiële bevestiging van het bezoek.

Xi and Kim pose with wives pic.twitter.com/S04Bd8Uybf NorthKoreaRealTime(@ BuckTurgidson79) link